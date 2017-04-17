Компания Pipo анонсировала новый неттоп X11, способный работать без монитора, так как этот самый монитор есть в нем самом. Это полноценный компактный моноблок размером с книжку, и в него даже встроили аккумулятор, так что если у вас нет ноутбука, и вдруг выключается свет, вы все равно сможете продолжить работу. Это чертовски удобно.

Новый неттоп Pipo X11 работает на процессоре Intel Atom Z8350 поколения Cherry Trail и располагает 2 или 4 Гб оперативной памяти, плюс есть 32 или 64 Гб памяти встроенной, расширяемой за счет карты microSD. При желании от Windows 10, установленной на этот ПК, можно отказаться в пользу старой Android 5.1, а можно заказать версию сразу с двумя этими прошивками.

В Pipo X11 установлен Full HD-экран на 8,9 дюйма, но также есть модель Pipo X10 уже с 10,8-дюймовым экраном с разрешением 1920х1200 пикселей и поддержкой стилуса. В остальном оба ПК совершенно одинаковые, и у них обоих пока что нет рекомендованной цены. Зато у них есть модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac, четыре порта USB 2.0, один USВ 3.0, вход под наушники и выход HDMI, а для проводного сетевого подключения в них предусмотрена гигабитная LAN-карта. Оба неттопа будут продаваться только в Китае, но все и так знают, что можно заказать их оттуда без особого труда.