Опубликовано низкокачественное фото грядущего смартфона HTC U, того самого, что с сенсорными боковыми рамками. По этому снимку можно судить о внешности аппарата, вот только оценивать тут совершенно нечего — смартфон хоть и топовый, но при этом он визуально ничем не отличается от моделей за 100 долларов.

Сразу обратим внимание на одинарную камеру в HTC U, тогда как большинство флагманов, кроме S8, перешли на двойную, а также на уже привычные скругленные углы корпуса а-ля Айфон. В плане внешности здесь нет вообще ничего интересного, а ведь стильный дизайн в наше время однотипных сенсорных звонилок — это уже половина успеха. Но в HTC U красота отдана в угоду функциональности, и здесь нас ожидают сенсорные боковые рамки корпуса, которые гарантированно будут реагировать на случайные прикосновения просто потому, что это HTC.

За это «новшество» и за сам бренд готовьтесь переплатить немалую сумму, ну а в остальном же в этом аппарате будет все то же самое, что уже знакомо нам по Samsung S8 — процессор Qualcomm 835, 4 Гб RAM и встроенный накопитель на 64 или 128 Гб со слотом microSD. Единственным светлым пятном здесь является фронтальная фотокамера, которая стоит над Quad HD-экраном на 5,5 дюйма и делает 16-мегапиксельные селфи, тогда как основная камера довольствуется 12-мегапиксельным сенсором. Анонс нового флагманского HTC U ожидается в мае или даже до конца этого месяца.