Карнавал безумия в российском интернете продолжается: сайты блокируются один за одним, и Роскомнадзор все никак не насытится. Теперь он нацелился на самое святое — на анонимайзеры, при помощи которых все россияне продолжают пользоваться нужными, но неугодными тем, кто сверху, ресурсами.

Маркус Саар, гендиректор портала HideMe.ru, поделился с журналистами письмом от Роскомнадзора, в котором последний высказывает «предложение» о дальнейшем существовании этого анонимайзера. В письме черным по-белому сказано, что или HideMe.ru (а также другие проекты такого рода — письма были разосланы всем анонимайзерам) блокирует доступ к ранее забаненым сайтам, или в скором будущем он сам окажется в их числе. Некоторые сервисы уже пошли на уступки властям и выполнили их условия тире ультиматум, но, к счастью, пока еще не все.

В настоящее время ни один суд не вынес постановление о блокировке того или иного анонимайзера, но всем нам стоит подготовиться к этому заранее и найти новые способы получения именно той информации, которая нам нужна, а не той, которую хочет навязать нам правительство. Следует помнить про очень полезные расширения для браузеров, а также про опцию Turbo в «Опере» и, конечно же, про Tor, до которого чиновники пока не добрались.