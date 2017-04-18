В Сети появилось видео, на котором запечатлели пасхальную ночь в Киеве с высоты птичьего полета.Соответствующий ролик на канале в Youtube опубликовала компания Air Dreams Media.

Пасха 2017 с высоты птичьего полета

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На видео показано ночное празднование Пасхи в Михайловском монастыре, желто-.подробнее