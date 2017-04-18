В Киеве прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета российского Сбербанка. Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.Киевской местной.подробнее

Новость была оставлена 18 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.