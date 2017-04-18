Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» объявило об открытии одноименного киберспортивного клуба. Коллектив будет представлен командами в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и League of Legends. В среду, 19 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится пресс-конференция, на которой представят игроков.

Новость была оставлена 18 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.