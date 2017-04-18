Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о недовольстве уровнем игры, который демонстрирует нападающий «Зенита» Александр Кокорин. По словам специалиста, если у футболиста что-то не получается, его лучше оставлять вне состава национальной команды. Тогда он может начать прогрессировать.

Новость была оставлена 18 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.