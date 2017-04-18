Как стало известно, ожидаемый в этом году юбилейный смартфон Apple iPhone 8 может немного задержаться из-за проблем на производстве. Возникли определенные трудности со сканерами отпечатков пальцев, которые могут привести к переносу релиза аппарата на более поздний срок.

Ранее уже сообщалось, что Apple iPhone 8 может появиться в продаже позже, чем планировалось ранее, но тогда это было связано с 3D-камерой, и вот теперь всю малину портит датчик Touch ID нового поколения, который, предположительно, будет размещен под поверхностью безрамочного экрана. В чем именно заключается проблема с ним, пока не сообщается, но есть шанс, что в итоге от него полностью откажутся, или, как вариант, его могут перенести на заднюю панель. В последнем, кстати, нет ничего страшного — так поступила Samsung в своем S8 пожертвовав физической кнопкой Home в угоду уменьшения рамок экрана.

Смартфон Apple iPhone 8 должен стать особенным, поскольку в этом году оригинальному Айфону исполнилось 10 лет, и это событие надо отметить с размахом. Согласно последним слухам, мобильник окажется безрамочным, в корпусе из жидкого металла и с очень мощным аппаратным обеспечением. Также в этом году должны выйти iPhone 7s и 7s Plus.