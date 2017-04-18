Компания Origin анонсировала новый игровой ноутбук EON15-S стоимостью 1000 долларов США в базовой конфигурации. В данной модели было решено не использовать совсем уж топовые видеокарты, чтобы сделать ее относительно доступной на фоне конкурентов, так что здесь установлена NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, вполне себе производительная.

Ноутбук построен на процессоре Intel Core i3-7100H, но этот CPU можно заменить на нормальный Core i7-7700HQ всего за дополнительные $130. По умолчанию в Origin EON15-S стоит 8 Гб RAM, и есть возможность 4-кратного увеличения этого объема. Жесткий диск здесь вообще не предусмотрен, только SSD объемом от 120 Гб, потому как HDD все равно медленные, так что их можно подключать и по USB.

Origin EON15-S не позволяет менять видеокарту, так что через пару лет его возможностей будет уже не хватать, поэтому есть смысл присмотреть другую модель заранее. Если же вам нужен именно этот мобильный ПК, то тогда сообщаем, что в нем присутствуют гигаюитная сетевая карта порт USВ-С, один USB 2.0, два USB 3.1, а также два выхода DP 1.2 и один HDMI. Весит Origin EON15-S 2,3 килограмма.