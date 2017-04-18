Смартфон Oppo Find 9 предстал на новом изображении, намекающем не только на оригинальный дизайн, но и на отсутствие рамок экрана, всех, кроме нижней. Данный аппарат должен был быть представлен еще на CES 2017, затем анонс был перенесен на MWC 2017 в конце февраля, но уже середин апреля, а воз и ныне там.

Согласно последним слухам, новый Oppo Find 9 покажут до конца первого полугодия. Предложенный рендер демонстрирует надпись Oppo на лицевой панели, что по современным меркам является моветоном — даже Samsung отказалась от своего логотипа на лицевой панели S8, а Oppo все никак не может осознать современные реалии. Следует отметить, что изображение Oppo Find 9 вполне может оказаться поддельным, однако безрамочность сегодня в тренде, а у Oppo пока что нет ни одного соответствующего смартфона.

По предварительным данным. мобильник экипируют Quad HD-экраном минимум на 5.5 дюйма, до 8 Гб оперативной памяти и штатным накопителем на 128 Гб максимум, так что мы имеем дело с новым флагманом китайского вендора. На Oppo Find 9 установят прошивку Find OS, основанную на Google Android 7 Nougat. Стоимость смартфона пока не установлена, но он наверняка будет играть в том же ценовом сегменте, в котором сейчас представлены Samsung S8 и LG G6, и из которого сегодня с позором выбыл HTC U Ultra.