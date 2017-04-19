Оперативники Управления защиты экономики в Киеве ДЗЭ Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой АР Крым задержали на взятке старшего инспектора одного из райотделов столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

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