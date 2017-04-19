В Киеве на взятке в 90 тыс грн полиция задержала госисполнителя
Категория: Столица | 19 апреля 2017 00:00

   Оперативники Управления защиты экономики в Киеве ДЗЭ Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой АР Крым задержали на взятке старшего инспектора одного из райотделов столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

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Новость была оставлена 19 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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