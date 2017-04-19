Мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник, 18 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:2. Хет-триком отметился Криштиану Роналду, еще один мяч в ворота немцев отправил Марко Асенсио.

Новость была оставлена 19 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.