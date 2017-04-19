Боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала косу во время взвешивания, чтобы принять участие в чемпионате России. Спортсменка пошла на такой шаг, чтобы избежать дисквалификации за перевес. На процедуре она превысила максимально допустимый показатель на 50 граммов. В результате Русских завоевала серебряную медаль.

Новость была оставлена 19 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.