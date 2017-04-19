Киевские власти из-за холодной погоды приняли решение перенести на неделю плановые отключения горячей воды в связи с гидроиспытаниями теплосетей.Читай также: В КГГА прокомментировали возможное возобновление отопительного сезона Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной.подробнее

Новость была оставлена 19 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.