Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) условно отстранил французский «Лион» и турецкий «Бешикташ» на один год от еврокубков с испытательным сроком в два года из-за беспорядков, устроенных болельщиками команд перед матчем Лиги Европы в Лионе. Оба клуба оштрафованы на 100 тысяч евро (107 тысяч долларов).

Новость была оставлена 19 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.