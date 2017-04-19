Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поздравил мадридский «Реал» с победой над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов и удостоился ответной любезности от нападающего «сливочных» Криштиану Роналду. В комментариях к публикации россиянина Роналду назвал бойца братом.

Новость была оставлена 19 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.