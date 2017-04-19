Портал iFixit уже добрался до смартфона Samsung Galaxy S8+, хотя тот еще не поступил в продажу, и поспешил разобрать его на части. Вопреки ожиданиям, мобильник очень сильно сопротивляется вскрытию, и в результате оказалось, что к ремонту он практически не пригоден.

У iFixit есть 10-балльная шкала ремонтопригодности, и по ней новый Samsung Galaxy S8+ заработал всего лишь 4 балла, хотя следует признать, что последние Айфоны не получили и 3 баллов. Но, как бы то ни было, если вы сломали свой S8+, то в ряде случаев дешевле будет купить новый аппарат, поскольку стоимость ремонта может вас удивить, притом весьма неприятно. Внутри Samsung Galaxy S8+ специалисты обнаружили очень много клея, но до него еще надо добраться, а этому препятствуют стеклянные панели, выполненные из усиленного стекла, но все равно очень хрупкие — дроп-тест они выдержать не способны. Сломать такие панели в процессе демонтажа компонентов аппарата проще простого.

Дополнительные трудности возникают при замене экрана из-за его изогнутой формы — снять его не так-то просто, и, опять же, велик риск повредить его. Зато, если уж вы сумели добраться до внутренностей Samsung Galaxy S8+, то тут все здорово, поскольку почти все компоненты модульные и легко поддаются замене. S8+ и младший S8 поступят в продажу в России по цене 60000 и 55000 рублей соответственно 28 апреля этого года.