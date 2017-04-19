Состоялся официальный анонс нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, заменившего собой модель Mi5. Пробел в названии аппарата поставлен не случайно — это новая схема нейминга флагманских аппаратов от китайского вендора.

Xiaomi Mi 6 должен был стать откровением и революцией, но, увы, чуда не произошло — мобильник отстал от LG G6 и Samsung S8, получив устаревший Full HD-экран на 5,15 дюйма. Такой сейчас ставят на модели за 200 долларов, а тут все-таки флагман. Зато есть две основные камеры по 13 Мп с телефоно- и широкоугольным объективами, и 6 Гб RAM и процессор Qualcomm 835, очень модный нынче. Экран не лишился рамок, и под ним есть кнопка Home с ультразвуковым дактилоскопом внутри. У Xiaomi Mi 6 нет входа под наушники, но зато есть защита от воды по неизвестному пока стандарту, два фронтальных динамика а-ля стерео для бедных и слабенькая для такой начинки батарейка на 3350 мАч.

В продажу Xiaomi Mi 6 поступит в белом, черном и синем цветах корпуса, а также в лимитированном серебристом оттенке стального (именно стального корпуса) по цене $368 с 64 Гб ROM. Также выйдет версия в керамическом корпусе и 128 Гб ROM, оцененная в $400, а модификация со стальным корпусом и панелями из усиленного стекла в стиле Samsung S8 обойдется уже в $425.