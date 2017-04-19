Интернет-магазин GearBest отметил День радиолюбителя 2017 проведением масштабной акции со скидкой на несколько десятков товаров, напрямую или косвенно связанных с радиоэлектроникой и соответствующей техникой. Распродажа продлится еще несколько дней, так что успейте заказать нужное вам устройство по сниженной цене и бесплатной доставкой по России. В новой акции от GearBest участвуют 60 товаров, и центральное место среди них занимают, конечно же, рации – их очень много, и они все разные. Есть модели базового уровня и даже профессиональные решения, а также дополнительные компоненты к ним, к примеру, выносной микрофон, как у американских полицейских. Стоит он совсем недорого, всего $6.





Само собой, за рации тоже никто цену не ломит: представленные в начале года Xiaomi MJDJJ01FY стоят $46, а компактная рация с настольной док-станцией Baofeng UV82 станет вашей и вовсе за $29. Но есть и еще более доступные решения: двухполосные рации T-668 с ЖК-дисплеем, оцененные в $15, ну а если вы ищете что-то мощное и профессиональное, то это уже BAOFENG UV-5R VHF / UHF на 128 каналов. Такая рация стоит ровно $100 со скидкой в размере 51%.

Для тех, кто ищет интересный подарок для мужчины, подойдет комплект раций, встроенных в наручные часы с камуфляжной окраской. Цена вопроса – всего лишь чуть больше $7, но в неоригинальности такой гаджет упрекнуть точно нельзя. Но радиоволны – это не только рации, но еще и современные маршрутизаторы, и они в лице Xiaomi Mi Router третьего поколения тоже участвуют в распродаже – данный роутер стоит $30 с бесплатной доставкой. Есть и более серьезный роутер, ASUS RT-AC1200, и он оценивается в $50 с учетом 63-процентной скидки. Если нужно что попроще, то это однозначно ASUS RT-N12 с ценой в размере $21.

Радиомодули встраивают и в смартфоны с планшетами, и GearBest снизил цены на 8 таких устройств. В списке есть OUKITEL C5 Pro за $90, Xiaomi Redmi 4X за $145, а также Elephone C1 Max, Xiaomi Redmi 4A , Jumper Ezbook 2 и Jumper Ezbook 2 стоимостью, соответственно, $110, $120, $165 и $310. Но настоящие радиолюбители всегда разбираются в устройстве всех этих гаджетов и в случае чего могут починить их. Специально для них в GearBest скидки на наборы инструментов, LAN-тестеры, мультиметры (цены на них стартуют от $5) и даже переносные осциллографы, не говоря уже о всевозможных паяльниках стоимостью от $9 и полноценных паяльных станций. Есть даже набор бит и отверток Jackly JK-6089A за $8, состоящий из 45 предметов и предназначенный для ремонта современной электроники.

Однако работа работой, ремонт техники ремонтом, а отдыхать тоже надо: для активных радиолюбителей предусмотрены скидки на походные рюкзаки, компас и прочную одежду для отдыха на природе. Но и вдали от цивилизации техника тоже нужна, поэтому электронщики могут с большими скидками приобрести разнообразные солнечные панели – цены на них находятся в районе $10.