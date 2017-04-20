Категория: Столица | 20 апреля 2017 00:00
Киевская государственная горадминистрация уволила 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений киевлян. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.
«Только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по непрофессиональной работе сотрудников ЖЭКов..подробнее
Новость была оставлена 20 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.