Киевская государственная горадминистрация уволила 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений киевлян. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

«Только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по непрофессиональной работе сотрудников ЖЭКов..подробнее