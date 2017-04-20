Украина будет покупать уголь в Соединенных штатах, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Сегодня в правительстве предложили запретить ввоз энергетического топлива из России. Взамен же, Штаты будут продавать украинцам около четырех миллионов тонн угля в год.

Новость была оставлена 20 апреля 2017 00:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.