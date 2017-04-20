Ноутбуки постепенно становятся нишевыми устройствами, уступая массовый рынок смартфонам с большим экраном и планшетам с подключаемой клавиатурой. Да, спрос на них падает, но в чем им не откажешь, так это в удобстве и простоте эксплуатации, что очень важно для занятых людей, не желающих разбираться в тонкостях трансформеров или мучиться, работая с документами и почтой на экране мобильника.

К современным ноутбукам, если они не игровые, предъявляются определенные требования – они должны быть компактными, легкими, долгоиграющими и комфортными в любых условиях эксплуатации. Сегодня у нас на тесте мобильный ПК Prestigio Smartbook 141A, потенциально удовлетворяющий всем этим требованиям, и нам его прислали в классическом черном исполнении. Посмотрим, так ли он хорош, как о нем отзывается сам производитель.

Упаковка

Коробка с Prestigio Smartbook 141A очень объемная, но в то же время легкая. Картон качественный, выдержал издевательства не самой ответственной транспортной компании. Сам ноутбук упакован достойно и защищен от прямых воздействий со всех сторон.

Покупатель может ознакомиться с внешним видом лэптопа (в нашем случае цвет компьютера совпал с нанесенным на коробку изображением) и прочесть об основных его спецификациях, как на русском, так и на английском языке.

Подробности о начинке приведены на тыльной части коробки, и здесь же можно найти список аксессуаров, входящих в комплект поставки. Тут становится понятным, почему упаковка такая легкая.

Комплектация

По умолчанию ноутбуку Prestigio Smartbook 141A не положены никакие дополнительные аксессуары, о чем производитель заявляет прямо, перечисляя все то, что можно найти внутри коробки. Здесь, помимо самого компьютера, есть лишь зарядное устройство и инструкция по эксплуатации, которая, кстати, определенно окажется очень полезной для тех, кто раньше не имел дело с ноутбуками и пользовался лишь стационарными ПК.

Зарядное устройство в данном случае выполнено в виде очень компактного блока питания, подключаемого непосредственно к розетке, то есть никаких «кирпичей», здесь нет. С одной стороны, решение очень правильное, и в сумке такое ЗУ займет очень мало места, с другой стороны, есть у него очень большой недостаток – это сам провод. Он длиной около 1 метра, так что вам придется либо пользоваться удлинителем, либо находиться в непосредственной близости от розетки во время эксплуатации ноутбука, находящегося на подзарядке.

Спецификации

В принципе, для ознакомления с возможностями Prestigio Smartbook 141A можно изучить написанное на коробке из-под него или прочесть комплектную инструкцию, но мы же с вами живем в веке гаджетов, поэтому воспользуемся официальным сайтом, где тоже был найден подробный перечень возможностей компьютера. Приведенные ниже данные взяты с него, и расхождений с информацией с коробки или из инструкции нами не замечено.

— процессор: Intel Atom Z3735F, 4х1,83 ГГц;

— видеокарта: встроенная в процессор, Intel HD;

— экран: 14,1 дюйма, матрица TN, 1366×768 пикселей, матовый;

— оперативная память: DDR3-1333, 2 Гб;

— дисковая подсистема: SSD 32 Гб;

— модули связи: Bluetooth 4.0, WI-FI 802.11n;

— АКБ: 10000 мАч, до 7 часов работы;

— ОС: Windows 10 Professional;

— интерфейсы: microSD, HDMI, 2xUSB 2.0;

— цвет корпуса: черный, белый, темно-серый, темно-синий;

— размеры: 351х220х20 миллиметров;

— вес: 1,4 кг;

— особенности: веб-камера 1,3 Мп, два микрофона, два динамика.

Итак, сразу видим то, что потенциально можно отнести к минусам: это матрица TN и небольшой объем RAM и ROM. В остальном ноутбук получился неплохо сбалансированным, и прямо из этого перечня можно выделить его достоинства: матовая поверхность экрана, Pro-версия ОС, отказ от винчестера в пользу SSD и два микрофона.

Внешний вид

Нам на тест Prestigio Smartbook 141A достался в черном исполнении, притом черный он абсолютно весь, за исключением надписей на кнопках клавиатуры и подписей рядом с интерфейсами. Корпус полностью пластиковый, металлических элементов нет, но зато есть приятное на ощупь едва шероховатое покрытие, напоминающее soft touch, на верхней крышке и нижней поверхности. На первый взгляд оно выглядит весьма качественным, и нет сомнений в том, что оно выдержит не один год эксплуатации и не сотрется.

Внутренняя поверхность ноутбука исполнена из матового пластика, по всей видимости, устойчивого к царапинам. Клавиши сделаны из идентичного материала и имеют белую маркировку (синий цвет для дополнительных команд в сочетании с кнопкой Fn), и русские буквы по цвету совпадает с английскими. Это может не понравиться лишь тем, кто до сих пор по каким-то неведомым причинам не овладел слепым методом набора, так что за недостаток считать не будем.

Корпус выглядит очень тонким, визуально тоньше заявленных 20 миллиметров, и этому определенно способствует черный цвет. Тачпад матовый, шероховатый, кнопки мыши спрятаны под основной панелью, то есть здесь царит минимализм. Индикация работы компьютера и включенных NumLock и CapsLock выполнена в виде небольших зеленых светодиодов, совершенно не отвлекающих от работы.

Камера, как ей и положено, в Prestigio Smartbook 141A находится над дисплеем, а оба микрофона вынесены на клавиатурную часть. На боковых торцах корпуса расположены интерфейсы, а задняя часть не несет в себе функциональной нагрузки. Снизу есть лишь ножки, винты крепления крышки, техническая информация и два динамика по бокам.

Эргономика

В плане эргономики Prestigio Smartbook 141A нам очень понравился, но в мире нет ничего идеального, и здесь тоже имеются свои определенные нюансы. Рассмотрим сначала положительные моменты: к примеру, обе клавиши Shift нормальных размеров, а не обрезанные, как это часто бывает; кнопка питания встроена в верхний ряд клавиатуры, но случайные нажатия практически невозможны, даже если промахиваться по Backspace.

Очень важный момент: экран можно развернуть относительно клавиатуры почти на 180 градусов, что позволяет работать за ноутбуком, например, лежа на спине и согнув ноги в коленях, и используя их в качестве опоры для компьютера. Это очень удобно в поезде или даже дома на диване.

Лэптоп немного тяжеловат, но в целом на свои 1,4 кг вполне тянет – нет ощущения неподъемной ноши. Крепления экрана надежные и исключают открытие одной рукой. Корпус снизу снабжен ножками, исключающими возможность поцарапать нижнюю крышку об стол, и это же, кстати, влияет на качество звука, ведь динамики расположены снизу, и за счет ножек между ними и горизонтальной поверхностью есть небольшое свободное пространство.

Боковые грани клавиатуры достаточно большие, что позволяет переносить Prestigio Smartbook 141A двумя руками и не бояться случайно нажать на ту или иную кнопку. То же самое касается пространства под клавиатурой – оно отлично выверено, и к кнопкам не нужно тянуться, руки находятся в своем естественном положении.

Место дислокации интерфейсов подобрано правильно – их вывели на боковые торцы, и они не мешают во время работы, находясь в то же время в легком доступе. Слева относительно клавиатуры видим порт USB, выход HDMI и разъем для зарядки, а справа находится еще один USB-порт, слот microSD и комбинированный вход под гарнитуру.

А теперь к минусам. Начнем с того, что при активном тачпаде совершенно нельзя удобно расположить руки – во время набора текста то и дело касаешься сенсорной поверхности, так что приходится держать руки навесу, а это приводит к боли в запястьях. Вывод: если много печатаете, то без мышки вам не обойтись, благо что тачпад легко выключается сочетанием клавиш Fn+F2.

Далее, комбинированный разъем под гарнитуру – это зло, потому как далеко не у всех есть наушники с нужным коннектором, обычно их два – для наушников и микрофона отдельно. И почему так мало USB-портов? Подключил мышку и флешку – и вот уже некуда подключать, скажем, жесткий диск, внешний оптический привод, принтер и любую другую периферию, даже тот же смартфон для переброса информации. Крайне неудобно. Конечно, можно купить USB-концентратор или беспроводную мышь (в ноутбуке есть Bluetooth-модуль), но это уже дополнительные расходы.

Места под еще хотя бы под два USB в Prestigio Smartbook 141A есть – вся задняя панель свободна. Опять же, где USB 3.0? 2017 год на дворе, стандарт USB 2.0 уже давно морально устарел и постепенно покидает современные ноутбуки и десктопы.

Экран

Дисплей в Prestigio Smartbook 141A несенсорный, и это хорошо – не придется ежедневно стирать с него отпечатки пальцев. В основе экрана лежит матрица TN, известная своими незначительными углами обзора, но в нашем случае они все же неплохие, хотя и только по горизонтали – почти 180 градусов. По вертикали уже при незначительном наклоне экрана проявляются искажения оттенков.

Яркость экрана отличная: на ноутбуке комфортно работать и при свете лампы, и в очень солнечный день. Производитель угадал с матовой поверхностью экрана – ничего не бликует, никакого эффекта зеркала, в общем, красота. Опять же, случайные прикосновения с высокой долей вероятности не оставят на нем следы.

Разрешения 1366х768 точек при диагонали 14,1 дюйма для комфортной работы вполне достаточно: зернистость, разумеется, присутствует, но видна лишь при очень близком рассмотрении. В процессе веб-серфинга, работы с документами или просмотра фильмов она совершенно незаметна.

Клавиатура

Клавиатура – это, наверное, лучшая составляющая Prestigio Smartbook 141A. Кнопки большие, с понятными надписями и даже нажимаются очень легко. Для слепого метода набора такая клавиатура подходит идеально: руки сразу ложатся на нужные кнопки, и привыкать ни к чему не нужно.

Еще раз отметим, что клавиши Shift здесь нормальных размеров, плюс есть полноценный ряд F-клавиш, доступных сразу, без кнопки Fn. Даже Backspace сделали крупным, а Delete находится там, где ему и положено, то есть прямо над Enter. Ход кнопок сравнительно небольшой, и они очень, очень тихие – можно стучать по ним глубокой ночью и не бояться разбудить родственников или соседей.

Единственное, чего не хватает клавиатуре Prestigio Smartbook 141A, так это защиты от воды и, главное, подсветки, но перед нами все же бюджетный ноутбук, не будем забывать про это. Еще отметим, что при в меру сильном надавливании на кнопки вся клавиатура слегка прогибается.

Ввиду компактных размеров самого ноутбука у клавиатуры нет полноценного блока цифровых кнопок, NumPad – его интегрировали непосредственно в основной блок, и активируется он путем нажатия и удержания Fn-кнопки. По бокам от клавиш довольно много места, можно расположить запястья в перерывах между работой.

Тачпад

Тачпад в Prestigio Smartbook 141A вполне может заменить собой мышку, но лишь в том случае, если клавиатурой вы пользуетесь редко – выше мы уже писали про высокую вероятность случайных касаний. Он имеет шероховатую поверхность, палец по которой скользит очень легко и непринужденно. Кнопки скрыты в нижней его части и очень хорошо реагируют на нажатие – не нужно прикладывать дополнительных усилий. Визуально кнопки скрыты, в результате чего вся поверхность является сплошной, но те люди, кто хоть раз в жизни работал за ноутбуком, «нащупают» их моментально.

Программное обеспечение

Ноутбук Prestigio Smartbook 141A по умолчанию поставляется с предустановленной ОС Windows 10, и здесь важно отметить, что сразу в комплекте идет ее Pro-версия. Производитель не стал устанавливать обрезанные и бесполезные «Домашние» редакции, и в результате пользователю доступен полный спектр возможностей этой системы.

Приятно удивил тот факт, что «Десятка» занимает крайне мало места в памяти – в ноутбуке всего 32 Гб ROM, и мы предполагали, что под систему уйдет половина объема, но мы ошибались, и хорошо. ОС полностью функциональна, все встроенные в нее компоненты доступны без ограничений, но в ней была обнаружена реклама – прямо на рабочем столе висит ярлык, ведущий на страницу игры «World of Tanks», и это при том факте, что сам ноутбук ни разу не игровой. Но этот ярлык легко удалить, и больше никакого спама в системе обнаружено не было.

Не обнаружили мы и дополнительное ПО – только стандартный набор Win-программ, а все остальное пользователь будет должен поставить сам. Оно и к лучшему: не придется тратить время на выпиливание бесполезного и зачастую триального софта.

К слову, в линейке ноутбуков Prestigio есть модели под управлением ОС Windows 10 Home, оптимально подходящие для домашнего пользования или в качестве первого ноутбука для школьника. Windows 10 Pro – более защищенная ОС, и мобильный ПК на базе нее отлично подойдет в качестве компьютера для работы.

Память

В Prestigio Smartbook 141A установлено 32 Гб встроенной памяти и 2 Гб памяти оперативной, причем апгрейд последней если и возможен, то лишь при снятии задней крышки. Никаких отсеков с доступом к SODIMM, здесь не предусмотрено, и есть предположение, что оперативка впаяна в системную плату с целью уменьшения толщины корпуса.

А вот встроенную память нарастить можно – для этого и предназначен слот microSD с поддержкой карт до 128 Гб. Мы проверили – он действительно распознает такой объем, однако дополнительный накопитель может и не потребоваться, поскольку после первой загрузки система потребляет лишь 7 Гб пространства, оставляя свободными 21 Гб. При желании можно отключить гибернацию и высвободить еще 500 Мб места, так что под нужный софт свободного пространства с вероятностью 90% хватит.

После первой загрузки ОЗУ была забита более чем наполовину, то есть под дополнительные программы остается менее 1 Гб RAM, а это очень мало, особенно для интернета. Подробнее об этом в следующем разделе.

Производительность

Ноутбук Prestigio Smartbook 141A тестировался в бенчмарке GeekBench, где в многоядерном режиме получил 1913 баллов, подтвердив тем самым свою принадлежность к мобильным ПК начального уровня. В игровых синтетических тестах лэптоп не проверялся, поскольку для современных игр он непригоден по целому ряду причин: во-первых, у него нет дискретной видеокарты, во-вторых, процессор получил пассивное охлаждение, что сделало лэптоп полностью бесшумным и одновременно повысило риск перегрева. Другими словами, тяжелыми играми его лучше не нагружать.

Также мы оценили возможности твердотельного накопителя, который в Prestigio Smartbook 141A заменяет жесткий диск. Тестирование проводилось в CrystalDiskMark, и результаты отлично видны на скриншоте. Параметры явно лучше в сравнении с обычными винчестерами, но до современных SSD все же не дотягивают, на основе чего делаем предположение, что под этой аббревиатурой в данном ноутбуке подразумевается просто флеш-память.

Теперь о самом главном, о работе ноутбука в интернете. Wi-Fi модуль отлично работает на скорости 100 Мбит/с (предельная скорость нашего доступа в сеть), так что со скачиванием проблем нет. Однако все современные браузеры потребляют очень много оперативной памяти, и в случае с Chrome версии 57 хватило 5 вкладок, чтобы появились подтормаживания и лаги.

С потоковым видео ноутбук справляется очень хорошо – Full HD с YouTube воспроизводится без проблем. А вот если запустить фильм в этом же разрешении из памяти, подвисания все же проявляются, хотя и не значительные. С HD-контентом таких неприятностей не возникает.

Автономная работа

На автономность ноутбук Prestigio Smartbook 141A проверялся с активным модулем Wi-Fi и почти максимальной яркостью экрана. Производителем заявлено 7 часов работы от батареи, притом непонятно, в каком режиме, но у нас получились совсем другие цифры. Так, в режиме просмотра HD-видео из внутренней памяти компьютер разрядился за 8 часов, простой набор текста в Word растянулся на 10 часов, а в качестве аудиоплеера (потоковое интернет-радио, 192 кбит/с) батарейки хватило на 7,5 часа.

Далее, веб-серфинг через Chrome израсходовал весь заряд за 5,5 часа, а Full HD-видео с YouTube оставило ноутбук без энергии за 4,5 часа. На подзарядку аккумулятора (литиевый, встроенный, 10000 мАч), у нас ушло 3 часа.

Заключение

Prestigio Smartbook 141A позиционируется как недорогое решение для работы и досуга и полностью этому соответствует. В нем реализован ряд интересных возможностей, включая редко встречающийся экран с раскрытием почти на 180 градусов, плюс общая концепция минимализма в дизайне сразу настраивает на рабочий лад и создает ощущение, что перед тобой инструмент для серьезной деятельности, а не для социальных сетей и «Инстаграма».

Если закрыть глаза на все те мелкие недочеты, которые присущи этому ноутбуку, то за свои 13000 рублей (средняя цена по Яндекс.Маркету на момент публикации обзора) он является очень неплохим вариантом для приобретения, тем более что комплекте идет Win10 Pro. В качестве недорого дополнения к основному рабочему компьютеру, позволяющего работать вне офиса или дома, скажем, в купе поезда или на террасе отеля, он оптимален.

Также на Prestigio Smartbook 141A можно работать даже ночью ввиду очень тихой клавиатуры и отсутствия активной системы охлаждения. Ноутбук полностью бесшумен, тогда как почти все модели за ту же цену всенепременно будут донимать вас шелестом (а иногда и завываниями) кулера.

Плюсы Prestigio Smartbook 141A

— тонкий корпус;

— бесшумная работа;

— угол раскрытия экрана почти 180 градусов;

— Windows 10 Pro;

— очень удобная клавиатура;

— значительное свободное пространство внутренней памяти;

— стильный дизайн;

— хорошая автономность;

— матовый экран.

Минусы Prestigio Smartbook 141A

— недостаточный объем RAM;

— мало USB-портов;

— нет USВ 3.0;

— матрица TN.