Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали в первом чтении проект решения о преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Соответствующим документом предлагается установить, что в Киеве языком работы,.подробнее