Категория: Столица | 20 апреля 2017 12:00
Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали в первом чтении проект решения о преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Соответствующим документом предлагается установить, что в Киеве языком работы,.подробнее
Новость была оставлена 20 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.