Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу на командном чемпионате мира 2018 года, превзойдя собственное достижение. Медведева получила за прокат 80,85 балла. Предыдущий рекорд (79,21 балла) она установила в 2016 году в финале Гран-при в Марселе.

Новость была оставлена 20 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.