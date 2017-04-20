Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков призвал не реагировать на письмо американского сенатора Ричарда Блюменталя, обратившегося в Международную федерацию футбола с требованием лишить Россию чемпионата мира 2018 года. По мнению Колоскова, никакого ответа от ФИФА не последует.

Новость была оставлена 20 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.