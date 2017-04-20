Во время саммита «Большой семерки» в мае Дональд Трамп будет жить на военном корабле. Поскольку узкие улочки итальянского города Таормины не позволят перемещаться кортежу президента США, его на важные встречи будут доставлять на вертолете. Сам же военный корабль встанет на якорь в открытом море.

Новость была оставлена 20 апреля 2017 20:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.