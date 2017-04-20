Компания Sony представила новый беззеркальный фотоаппарат A9, нацеленный в первую очередь на ведение длительной серийной съемки. Это главная особенность модели, поскольку она может отснять 241 фото без остановки в формате RAW и еще больше, 362 кадра, в JPG.

Частота кадров в режиме серийной съемки в случае Sony A9 достигает 20 в секунду при минимальной выдержке 1/32000, и при этом же работают системы автофокуса и автоматической экспозиции, что позволяет получать предельно качественные снимки. Фокусировка, кстати, охватывает 93 процента кадра и осуществляется по 693 точкам.

В основе Sony A9 лежит матрица СMOS Exmor RS на 24,2 мегапикселя, и пару ей составляет процессор обработки изображений BIONZ X, и эта связка обеспечивает не только длительную серийную съемку, но и запись Ultra HD-роликов с неизвестной, правда, частотой кадров. Новая беззеркалка от Sony стоит 4500 долларов США и поступит в продажу в мае этого года. В цену входит электронный OLED-видоискатель, плюс есть два слота SD, сетевая карта (буквально, порт Ethernet) и 5-осевой оптический стабилизатор изображения.