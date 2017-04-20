Компания Nintendo собирается возродить игровую приставку SNES, вышедшую в середине 90-х годов прошлого века. Это культовая 16-битная консоль, основной и очень сильный соперник популярной в тогда в России Sega Mega Drive, и на ее стороне был намного более качественный аудиочип от Sony.

Возвращение легендарной Nintendo SNES к жизни ожидается уже в этом году, ближе к новогодним праздникам, но, в отличие от оригинальной версии, новая модификация окажется чуть более компактной и, вероятно, лишится поддержки картриджей. Это, заметим, очень и очень плохо, потому что во внутреннюю память точно не вместить все те замечательные тайтлы, что выходили под Nintendo SNES в конце прошлого века (автор этих строк владел приставкой и знает обо всем этом не понаслышке).

По слухам, новую SNES нарекут SNES Mini, а в ее память запишут только лишь те игры, которые неразрывно связаны с самой Nintendo — это будут различные части Зельды и Марио, на деле очень скучные и однообразные. Быть может, не забудут про Mortal Kombat III Ultimate и Final Fight 3, а также про адвенчуру Pitfall The Mayan Adventure, но это уже если повезет. Оригинальная Nintendo SNES, напомним, продавалась в период с 1990 по 2003 год и разошлась по миру в количестве 49 000 000 копий.