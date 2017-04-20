Смартфон Samsung Galaxy Note 8, слухи о разработке которого появляются с завидным постоянством, рискует примкнуть к армии мобильников с двойной основной камерой. Об этом стало известно от китайских информаторов, которые ранее предсказали «безрамочность» флагмана S8, так что нет повода не верить им.

Согласно предоставленной информации, новый Samsung Galaxy Note 8 обзаведется парой 12-мегапиксельных сенсоров на задней панели с оптическим стабилизатором у каждого, но у одного будет телеобъектив, а второй получит «широкий угол». По другим данным, одна из камер окажется 13-мегапиксельной, при сохранении прочих параметров. Грядущий наследник Note 7, которому, надеемся, не передастся взрывной характер предшественника, сможет предоставить пользователю Quad HD-экран на базе матрицы Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, процессор Qualcomm 835 или Samsung 8895 зависимости от региона распространения, дактилоскоп рядом с основными камерами и не меньше 6 Гб оперативной памяти.

Таким образом, новый Samsung Galaxy Note 8 окажется совсем ненамного больше S8+, до релиза которого в нашей стране осталась всего неделя, и дополнительным отличием будет служить поддержка комплектного стилуса S Pen. Прибытие смартфона ожидается летом текущего года.