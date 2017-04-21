В Киеве работники Управления защиты экономики в Киевской области Национальной полиции совместно с военной прокуратурой Киевского гарнизона и спецподразделением КОВД (Корпус оперативно-внезапного действия — ред.) во время получения 30 тыс. грн взятки задержали директора одного из государственных предприятий..подробнее

Новость была оставлена 21 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.