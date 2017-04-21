«Манчестер Юнайтед» обыграл бельгийский «Андерлехт» в ответном четвертьфинале Лиги Европы. Встреча прошла на стадион «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный мяч забил Маркус Рэшфорд на 107-й минуте. Соперник подопечных Жозе Моуринью определится в пятницу.

Новость была оставлена 21 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.