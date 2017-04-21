Встреча турнира ATP в Монте-Карло между Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмандом была прервана из-за появления на корте голубя. В третьем сете птица села на сетку. Ее прогнал оттуда болбой, однако голубь через несколько минут сел на корт. Окончательно площадку птица покинула после того, как к ней подошел Надаль.

Новость была оставлена 21 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.