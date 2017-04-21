Смартфон Micromax Q3551, или как купить интересный гаджет за вменяемые деньги
Категория: Техника | 21 апреля 2017 04:00

В ассортименте индийской компании Micromax, широко известной в России, недавно появился новый смартфон Q3551 с ценником от бюджетных моделей и дизайном от представителей класса hi-end. Аппарат постоянно перебегает из начального сегмента в средний в зависимости от интересующего параметра, сохраняя при этом очень привлекательную стоимость и не забывая похвастаться свежим программным обеспечением.

Micromax Q3551

Micromax Q3551 прибыл к нам на тест в золотистом цвете корпуса. Весь из себя такой компактный и аккуратный, в этом оттенке он понравится в первую очередь представительницам прекрасного пола, хотя и мужчины тоже оценят его внешность по достоинству благодаря наличию определенных интересных особенностей дизайна, совершенно нехарактерных для устройств из бюджетного сегмента российского мобильного рынка.

В отечественной рознице Micromax Q3551 стоит 5000 рублей по данным «Яндекс.Маркета». Нам на тест он предоставлен интернет-магазином Buyon.ru и монобрендовым магазином Micromaxstore.ru.

 

Упаковка

Micromax Q3551

Смартфон Micromax Q3551 приехал в ярко-оранжевой картонной коробке, которая сразу же встречает потенциального покупателя изображением лицевой панели в выбранном цвете корпуса. По бокам есть фото тыльной части мобильника, и в целом представление о его дизайне составить можно.

Micromax Q3551

На днище упаковки Micromax традиционно расположила перечень спецификаций аппарата на русском и английском языках, так как эта же коробка, очевидно, используется для  реализации в других странах. Список содержит все нужные пользователю сведения без углубления в дебри электроники.

 

Комплектация

Micromax Q3551

Micromax Q3551 стоит меньше 100 долларов США, но все же приятно удивляет своей комплектацией. Пока другие бренды экономят на всем, в том числе и на качестве материалов самой упаковки, Micromax дарит покупателям данной модели наушники-затычки и даже пленку на экран. Ее, отметим, придется клеить самостоятельно, хотя могли бы сделать это и на заводе. Транспортировочная пленка тоже в наличии, но к использованию непригодна ввиду своей непрозрачности.

Также в комплекте Micromax Q3551 есть зарядное устройство на 1,5 ампера, съемный аккумулятор и дата кабель. К макулатуре относится краткая инструкция по эксплуатации и фирменный гарантийник.

 

Спецификации

Напомним еще раз: Micromax Q3551 – это бюджетник менее чем за 5000 рублей, так что некоторые позиции из нижеприведенного списка характеристик вас, как и нас, приятно удивят. Всю эту информацию мы почерпнули с «Яндекс.Маркета», поскольку на официальном сайте лист спецификаций оказался недостаточно информативным.

— экран: 4,5 дюйма, TN, 854х480 пикселей;

— процессор: Spreadtrum SC7731C, 4 ядра, 1,2 ГГц;

— память: 1 Гб RAM, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— ОС: Android 6.0, интерфейс Material UI;

— цвет корпуса: темно-серый, золотистый;

— аккумулятор: съемный, литий-ионный, 3000 мАч;

— время работы: 6 часов разговоров, 130 часов ожидания;

— камеры: основная 5 Мп; фронтальная 2 Мп;

— модули беспроводной связи: GPS, GSM, 3G, Wi-Fi, Bluetooth;

— интерфейсы: 2хSIM, microSD, microUSB, 3,5 мм;

— материалы корпуса: пластик, металл;

— размеры: 135х66х10 мм;

— вес: 152 грамма.

Micromax Q3551

 

Приятно удивило наличие в этом смартфоне АКБ на 3000 мАч, но вот матрица TN, лежащая в основе экрана, наоборот, удручает. Отсутствие поддержки 4G было предсказуемо: в этой ценовой категории подобный функционал встречается пока что сравнительно редко.

 

Внешний вид

Micromax Q3551

Как уже говорилось выше, Micromax Q3551 нам достался в золотистом цвете корпуса, и здесь сразу два оттенка золота: традиционное «желтое золото» здесь присутствует на лицевой панели, а также на металлической пластине, занявшей основную площадь панели задней. Верхняя и нижняя кромки крышки выполнены в цвете «розовое золото», равно как и окантовка передней части корпуса вместе с боковыми кнопками, а вот торцы сделаны из прорезиненного черного пластика с особой текстурой. Такое сочетание смотрится на удивление очень гармонично: все выбранные оттенки слегка приглушены и не бьют в глаза своей яркостью.

Micromax Q3551

 

У Micromax Q3551 есть навигационные кнопки под экраном, нарисованные в виде двух точек и кружочка посередине, но в настройках нельзя менять их назначение, и о функционале каждой из них можно узнать лишь после нажатия. Подсветки у них тоже нет, но зато в общую концепцию дизайна они вписываются очень хорошо.

 

Micromax Q3551

Основные элементы экстерьера смартфона имеют классическое расположение: кнопки громкости и включения производитель вынес на правый торец, микрофон отправил на нижний, а сверху выделил место под вход для наушников и интерфейс зарядки. Прорези динамика сделаны здесь прямо в металлической пластине, слева вверху, что позволяет не закрывать динамик руками во время эксплуатации. На крышке, к слову, почти не скапливаются отпечатки пальцев.

Micromax Q3551

В целом дизайн смартфона Micromax Q3551 находится на уровне смартфонов за 15-20 тысяч рублей – это одна из его самых сильных сторон.

Micromax Q3551

 

Эргономика

Micromax Q3551

Благодаря интегрированному «бамперу» из прорезиненного текстурированного пластика смартфон не выскальзывает из рук, плюс этому способствует и шероховатая металлическая крышка аккумуляторного отсека. В отличие от ряда последних новинок от Micromax, снимается она относительно легко – на этот раз нам даже не пришлось пользоваться пластиковой картой, но в то же время на своем месте она сидит достаточно плотно.

Micromax Q3551

По сборке Micromax Q3551 есть одно нарекание: боковые кнопки несильно, но все же люфтят, и неизвестно, носит проблема единичный характер, или она относится ко всем экземплярам аппарата. За исключением этого собран аппарат очень хорошо, и все детали его экстерьера подогнаны оптимально.

Micromax Q3551

Под задней крышкой от посторонних глаз скрыты съемный аккумулятор и три раздельных слота – miniSIM, microSIM и microSD. Увы, горячей замены здесь нет, так что при возникновении необходимости установки новой карты аккумулятор все же придется вынимать.

Micromax Q3551

 

Экран

Micromax Q3551

Дисплей смартфона Micromax Q3551 выполнен на базе матрицы TN, а это значит, что на широкие углы обзора рассчитывать не следует. В данном случае экран характеризуется очень небольшими углами обзора по вертикали – уже при незначительном отклонении он начинает заливаться равномерным белым цветом. С углами по горизонтали все намного лучше.

Micromax Q3551

О толщине рамок экрана никто не задумывался, но, раз аппарат бюджетный, сделаем на это скидку. При ярком свете солнца дисплей выцветает процентов на 70-80, но все еще остается читабельным, и вот это уже нехарактерно для TN.

Micromax Q3551

Сенсорный слой обрабатывает до двух одновременных касаний и всегда срабатывает правильно, реагируя даже на прикосновения мокрыми пальцами. В перчатках же к нему прикасаться бесполезно. Стекло дисплея очень хорошо собирает отпечатки пальцев.

Micromax Q3551

 

Звук

Micromax Q3551

Micromax Q3551 порадовал очень громким основным динамиком – его хорошо слышно практически при любых внешних условиях. Сила вибрации здесь тоже на уровне, так что пропустить звонок вам будет достаточно сложно. Однако не стоит отвечать на вызов, находясь где-либо в шумном месте, поскольку микрофон улавливает вообще все звуки, и ваш голос может раствориться в них.

Зато вы будете слышать собеседника весьма отчетливо – голосовой динамик настроен довольно хорошо, он громкий, но при этом без шуршаний и потрескиваний, которые присущи многим бюджетникам. Также у нас остались сугубо положительные впечатления от комплектной гарнитуры и встроенного в нее микрофона: она позволяет отсечь все внешние шумы, плотно держась в ушных раковинах за счет качественных резиновых накладок. Для музыки эти наушники тоже вполне пригодны, и единственное, что вызывает сомнения, так это качество крепления тонковатых проводков к самим наушникам.

 

Камеры

Micromax Q3551

Основная фотокамера смартфона Micromax Q3551, наделенная 5-мегапиксельным сенсором, умеет снимать лишь при хорошем ярком освещении, желательно естественном; если же света будет мало, то снимок приобретает множество шумов и слабую детализацию. Ночью от такой камеры пользы нет, так как встроенная вспышка не обладает достаточной яркостью.

Micromax Q3551

Фронтальная 2-мегапиксельная камера проявляет себя так же – днем снимает хорошо, а ночью сникает, причем своей вспышки у нее нет. В целом, обеих камер будет достаточно в случае, если нужно быстро сфотографировать что-либо, но на что-то большее они уже не способны.

Micromax Q3551

 

Программное обеспечение

Micromax Q3551

Программная платформа Micromax Q3551 – это практически чистый Android 6 со стандартным интерфейсом Material UI от Google. Система здесь дополнена только возможностью управления жестами, реализованной на удивление качественно, и лишь двойной тап по экрану срабатывает через раз. Также следует отметить перерисованные иконки большинства штатных утилит.

Micromax Q3551

Также производитель укомплектовал смартфон 14 сторонними приложениями, занимающими накопитель и оперативную память. Если не избавляться от них, то после загрузки в аппарате будет занято 56% оперативки и чуть меньше 50% встроенной памяти. из 14 незаводских программ удалить без рут-прав можно лишь 13, а получение этих самых прав может привести к потере гарантии и неработоспособности ряда нужных приложений, включая банковские.

Micromax Q3551

 

Автономная работа

Micromax Q3551

В Micromax Q3551 используется АКБ емкостью 3000 мАч, что очень неплохо для такого малыша. На своем официальном сайте производитель заявляет о 6 часах работы в режиме разговора и 130 часах в режиме ожидания, и нам неизвестно, откуда взялись эти цифры, поскольку отношения к реальности он не имеют ровным счетом никакого.

На деле, если удалить из памяти устройства все ненужные предустановленные приложения, в режиме разговора он продержится в районе 12 часов в сети GSМ и около 9 часов в 3G. При средней интенсивности эксплуатации его хватает на один-два дня работы, если не злоупотреблять играми.

Почему-то именно видеоигры, а не потоковое видео в HD-качестве, разряжают аккумулятор Micromax Q3551 быстрее всего. Нами также было отмечено наличие так называемого «эффекта памяти», и, к тому же, батарейке именно этого смартфона требуется калибровка стандартными методами. Время восполнения энергии от комплектного зарядного устройства – порядка трех часов при включенном режиме полета.

 

Производительность

Micromax Q3551

Micromax Q3551 очень быстро работает с обычными приложениями, и в самой ОС Android 6 подтормаживаний замечено не было. В играх этот смартфон мало на что способен ввиду слабой видеоподсистемы, так что только простенькие игрушки без навороченной 3D-графики – с ними он справится.

Общая производительность, протестированная в бенчмарках AnTuTu, Quadrant Standard и GeekBench, представлена на скриншотах, и всем трем программам не понравились видеокарта и весь процессор в целом. Прочие компоненты системы проявили себя достаточно хорошо, и в итоге AnTuTu поставил смартфону почти 21000 баллов.

Micromax Q3551 катастрофически не хватает оперативной памяти, поскольку над оптимизацией приложений разработчики не думают, и в итоге 1 Гб RAM будет достаточно лишь двум-трем не самым мощным программам. Если запустить тот же «Яндекс.Навигатор», да еще и с офлайн-картами, то другие приложения будут выгружены из ОЗУ.

К слову, в режиме навигации Micromax Q3551, несмотря на общую бюджетность, работает на твердую «пятерку»: спутники ищет быстро (холодный старт до 2 минут), и не теряет их в движении.

 

Заключение

Смартфон Micromax Q3551 имеет очень интересный дизайн, сочетающий в себе три различных материала и три же оттенка окраски. Безусловно, такого нет у 99% его «одноклассников», что уже может стать причиной для приобретения. Аппарат выглядит очень дорого, хотя сам стоит 5000 рублей.

Общее впечатление моноблок оставил положительное, и к серьезным недостаткам следует отнести лишь его экран, обе фотокамеры и небольшой объем оперативной памяти. В остальном за свои деньги аппарат хорош, и радует, что на него установлена свежая прошивка Android 6.

 

Плюсы Micromax Q3551

— расширенная комплектация;

— оригинальный дизайн;

— громкий динамик;

— актуальная прошивка;

— емкий аккумулятор.

 

Минусы Micromax Q3551

— матрица TN;

— 1 Гб RAM;

— слабые фотокамеры.

Новость была оставлена 21 апреля 2017 04:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).