В ассортименте индийской компании Micromax, широко известной в России, недавно появился новый смартфон Q3551 с ценником от бюджетных моделей и дизайном от представителей класса hi-end. Аппарат постоянно перебегает из начального сегмента в средний в зависимости от интересующего параметра, сохраняя при этом очень привлекательную стоимость и не забывая похвастаться свежим программным обеспечением.

Micromax Q3551 прибыл к нам на тест в золотистом цвете корпуса. Весь из себя такой компактный и аккуратный, в этом оттенке он понравится в первую очередь представительницам прекрасного пола, хотя и мужчины тоже оценят его внешность по достоинству благодаря наличию определенных интересных особенностей дизайна, совершенно нехарактерных для устройств из бюджетного сегмента российского мобильного рынка.

В отечественной рознице Micromax Q3551 стоит 5000 рублей по данным «Яндекс.Маркета». Нам на тест он предоставлен интернет-магазином Buyon.ru и монобрендовым магазином Micromaxstore.ru.

Упаковка

Смартфон Micromax Q3551 приехал в ярко-оранжевой картонной коробке, которая сразу же встречает потенциального покупателя изображением лицевой панели в выбранном цвете корпуса. По бокам есть фото тыльной части мобильника, и в целом представление о его дизайне составить можно.

На днище упаковки Micromax традиционно расположила перечень спецификаций аппарата на русском и английском языках, так как эта же коробка, очевидно, используется для реализации в других странах. Список содержит все нужные пользователю сведения без углубления в дебри электроники.

Комплектация

Micromax Q3551 стоит меньше 100 долларов США, но все же приятно удивляет своей комплектацией. Пока другие бренды экономят на всем, в том числе и на качестве материалов самой упаковки, Micromax дарит покупателям данной модели наушники-затычки и даже пленку на экран. Ее, отметим, придется клеить самостоятельно, хотя могли бы сделать это и на заводе. Транспортировочная пленка тоже в наличии, но к использованию непригодна ввиду своей непрозрачности.

Также в комплекте Micromax Q3551 есть зарядное устройство на 1,5 ампера, съемный аккумулятор и дата кабель. К макулатуре относится краткая инструкция по эксплуатации и фирменный гарантийник.

Спецификации

Напомним еще раз: Micromax Q3551 – это бюджетник менее чем за 5000 рублей, так что некоторые позиции из нижеприведенного списка характеристик вас, как и нас, приятно удивят. Всю эту информацию мы почерпнули с «Яндекс.Маркета», поскольку на официальном сайте лист спецификаций оказался недостаточно информативным.

— экран: 4,5 дюйма, TN, 854х480 пикселей;

— процессор: Spreadtrum SC7731C, 4 ядра, 1,2 ГГц;

— память: 1 Гб RAM, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— ОС: Android 6.0, интерфейс Material UI;

— цвет корпуса: темно-серый, золотистый;

— аккумулятор: съемный, литий-ионный, 3000 мАч;

— время работы: 6 часов разговоров, 130 часов ожидания;

— камеры: основная 5 Мп; фронтальная 2 Мп;

— модули беспроводной связи: GPS, GSM, 3G, Wi-Fi, Bluetooth;

— интерфейсы: 2хSIM, microSD, microUSB, 3,5 мм;

— материалы корпуса: пластик, металл;

— размеры: 135х66х10 мм;

— вес: 152 грамма.

Приятно удивило наличие в этом смартфоне АКБ на 3000 мАч, но вот матрица TN, лежащая в основе экрана, наоборот, удручает. Отсутствие поддержки 4G было предсказуемо: в этой ценовой категории подобный функционал встречается пока что сравнительно редко.

Внешний вид

Как уже говорилось выше, Micromax Q3551 нам достался в золотистом цвете корпуса, и здесь сразу два оттенка золота: традиционное «желтое золото» здесь присутствует на лицевой панели, а также на металлической пластине, занявшей основную площадь панели задней. Верхняя и нижняя кромки крышки выполнены в цвете «розовое золото», равно как и окантовка передней части корпуса вместе с боковыми кнопками, а вот торцы сделаны из прорезиненного черного пластика с особой текстурой. Такое сочетание смотрится на удивление очень гармонично: все выбранные оттенки слегка приглушены и не бьют в глаза своей яркостью.

У Micromax Q3551 есть навигационные кнопки под экраном, нарисованные в виде двух точек и кружочка посередине, но в настройках нельзя менять их назначение, и о функционале каждой из них можно узнать лишь после нажатия. Подсветки у них тоже нет, но зато в общую концепцию дизайна они вписываются очень хорошо.

Основные элементы экстерьера смартфона имеют классическое расположение: кнопки громкости и включения производитель вынес на правый торец, микрофон отправил на нижний, а сверху выделил место под вход для наушников и интерфейс зарядки. Прорези динамика сделаны здесь прямо в металлической пластине, слева вверху, что позволяет не закрывать динамик руками во время эксплуатации. На крышке, к слову, почти не скапливаются отпечатки пальцев.

В целом дизайн смартфона Micromax Q3551 находится на уровне смартфонов за 15-20 тысяч рублей – это одна из его самых сильных сторон.

Эргономика

Благодаря интегрированному «бамперу» из прорезиненного текстурированного пластика смартфон не выскальзывает из рук, плюс этому способствует и шероховатая металлическая крышка аккумуляторного отсека. В отличие от ряда последних новинок от Micromax, снимается она относительно легко – на этот раз нам даже не пришлось пользоваться пластиковой картой, но в то же время на своем месте она сидит достаточно плотно.

По сборке Micromax Q3551 есть одно нарекание: боковые кнопки несильно, но все же люфтят, и неизвестно, носит проблема единичный характер, или она относится ко всем экземплярам аппарата. За исключением этого собран аппарат очень хорошо, и все детали его экстерьера подогнаны оптимально.

Под задней крышкой от посторонних глаз скрыты съемный аккумулятор и три раздельных слота – miniSIM, microSIM и microSD. Увы, горячей замены здесь нет, так что при возникновении необходимости установки новой карты аккумулятор все же придется вынимать.

Экран

Дисплей смартфона Micromax Q3551 выполнен на базе матрицы TN, а это значит, что на широкие углы обзора рассчитывать не следует. В данном случае экран характеризуется очень небольшими углами обзора по вертикали – уже при незначительном отклонении он начинает заливаться равномерным белым цветом. С углами по горизонтали все намного лучше.

О толщине рамок экрана никто не задумывался, но, раз аппарат бюджетный, сделаем на это скидку. При ярком свете солнца дисплей выцветает процентов на 70-80, но все еще остается читабельным, и вот это уже нехарактерно для TN.

Сенсорный слой обрабатывает до двух одновременных касаний и всегда срабатывает правильно, реагируя даже на прикосновения мокрыми пальцами. В перчатках же к нему прикасаться бесполезно. Стекло дисплея очень хорошо собирает отпечатки пальцев.

Звук

Micromax Q3551 порадовал очень громким основным динамиком – его хорошо слышно практически при любых внешних условиях. Сила вибрации здесь тоже на уровне, так что пропустить звонок вам будет достаточно сложно. Однако не стоит отвечать на вызов, находясь где-либо в шумном месте, поскольку микрофон улавливает вообще все звуки, и ваш голос может раствориться в них.

Зато вы будете слышать собеседника весьма отчетливо – голосовой динамик настроен довольно хорошо, он громкий, но при этом без шуршаний и потрескиваний, которые присущи многим бюджетникам. Также у нас остались сугубо положительные впечатления от комплектной гарнитуры и встроенного в нее микрофона: она позволяет отсечь все внешние шумы, плотно держась в ушных раковинах за счет качественных резиновых накладок. Для музыки эти наушники тоже вполне пригодны, и единственное, что вызывает сомнения, так это качество крепления тонковатых проводков к самим наушникам.

Камеры

Основная фотокамера смартфона Micromax Q3551, наделенная 5-мегапиксельным сенсором, умеет снимать лишь при хорошем ярком освещении, желательно естественном; если же света будет мало, то снимок приобретает множество шумов и слабую детализацию. Ночью от такой камеры пользы нет, так как встроенная вспышка не обладает достаточной яркостью.

Фронтальная 2-мегапиксельная камера проявляет себя так же – днем снимает хорошо, а ночью сникает, причем своей вспышки у нее нет. В целом, обеих камер будет достаточно в случае, если нужно быстро сфотографировать что-либо, но на что-то большее они уже не способны.

Программное обеспечение

Программная платформа Micromax Q3551 – это практически чистый Android 6 со стандартным интерфейсом Material UI от Google. Система здесь дополнена только возможностью управления жестами, реализованной на удивление качественно, и лишь двойной тап по экрану срабатывает через раз. Также следует отметить перерисованные иконки большинства штатных утилит.

Также производитель укомплектовал смартфон 14 сторонними приложениями, занимающими накопитель и оперативную память. Если не избавляться от них, то после загрузки в аппарате будет занято 56% оперативки и чуть меньше 50% встроенной памяти. из 14 незаводских программ удалить без рут-прав можно лишь 13, а получение этих самых прав может привести к потере гарантии и неработоспособности ряда нужных приложений, включая банковские.

Автономная работа

В Micromax Q3551 используется АКБ емкостью 3000 мАч, что очень неплохо для такого малыша. На своем официальном сайте производитель заявляет о 6 часах работы в режиме разговора и 130 часах в режиме ожидания, и нам неизвестно, откуда взялись эти цифры, поскольку отношения к реальности он не имеют ровным счетом никакого.

На деле, если удалить из памяти устройства все ненужные предустановленные приложения, в режиме разговора он продержится в районе 12 часов в сети GSМ и около 9 часов в 3G. При средней интенсивности эксплуатации его хватает на один-два дня работы, если не злоупотреблять играми.

Почему-то именно видеоигры, а не потоковое видео в HD-качестве, разряжают аккумулятор Micromax Q3551 быстрее всего. Нами также было отмечено наличие так называемого «эффекта памяти», и, к тому же, батарейке именно этого смартфона требуется калибровка стандартными методами. Время восполнения энергии от комплектного зарядного устройства – порядка трех часов при включенном режиме полета.

Производительность

Micromax Q3551 очень быстро работает с обычными приложениями, и в самой ОС Android 6 подтормаживаний замечено не было. В играх этот смартфон мало на что способен ввиду слабой видеоподсистемы, так что только простенькие игрушки без навороченной 3D-графики – с ними он справится.

Общая производительность, протестированная в бенчмарках AnTuTu, Quadrant Standard и GeekBench, представлена на скриншотах, и всем трем программам не понравились видеокарта и весь процессор в целом. Прочие компоненты системы проявили себя достаточно хорошо, и в итоге AnTuTu поставил смартфону почти 21000 баллов.

Micromax Q3551 катастрофически не хватает оперативной памяти, поскольку над оптимизацией приложений разработчики не думают, и в итоге 1 Гб RAM будет достаточно лишь двум-трем не самым мощным программам. Если запустить тот же «Яндекс.Навигатор», да еще и с офлайн-картами, то другие приложения будут выгружены из ОЗУ.

К слову, в режиме навигации Micromax Q3551, несмотря на общую бюджетность, работает на твердую «пятерку»: спутники ищет быстро (холодный старт до 2 минут), и не теряет их в движении.

Заключение

Смартфон Micromax Q3551 имеет очень интересный дизайн, сочетающий в себе три различных материала и три же оттенка окраски. Безусловно, такого нет у 99% его «одноклассников», что уже может стать причиной для приобретения. Аппарат выглядит очень дорого, хотя сам стоит 5000 рублей.

Общее впечатление моноблок оставил положительное, и к серьезным недостаткам следует отнести лишь его экран, обе фотокамеры и небольшой объем оперативной памяти. В остальном за свои деньги аппарат хорош, и радует, что на него установлена свежая прошивка Android 6.

Плюсы Micromax Q3551

— расширенная комплектация;

— оригинальный дизайн;

— громкий динамик;

— актуальная прошивка;

— емкий аккумулятор.

Минусы Micromax Q3551

— матрица TN;

— 1 Гб RAM;

— слабые фотокамеры.