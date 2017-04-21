Россия, как известно, находится в глубоком экономическом кризисе, и слабость отечественной валюты напрямую отражается на каждом из нас, вынуждая экономить практически на всем, и особенно на технике. Бытует мнение, что в бюджетном сегменте отечественного рынка смартфонов невозможно найти модель одновременно качественную, стильную и в меру производительную, и сегодня мы этот стереотип сломаем.

Сделаем мы это при помощи смартфона Prestigio Wize PX3 – новинки на российском рынке. Этот аппарат можно сравнить с золотым самородком, сверкающим на фоне обычной руды, тем более, что на тест нам досталась модель именно в золотом корпусе.

В недорогих гаджетах почти всегда приходится выискивать достоинства среди целой кучи недостатков, но в случае с Prestigio Wize PX3 все в точности до наоборот: это на удивление отличная модель за свои деньги, и это никакая не реклама, а констатация факта. Сейчас разберемся, что к чему, и попытаемся найти минусы у этого аппарата.

Упаковка

Prestigio Wize PX3 упакован в коробку из не самого прочного картона в сочетании белого и красного цветов. Изображение мобильника выведено на верхнюю крышку, причем он показан именно в том цвете, в который окрашен на самом деле, то есть дизайн и оттенок можно оценить сразу.

Снизу в наличии очень много различного текста, из которого нам как потребителям интересен лишь перечень спецификаций: он здесь относительно подробный, чего не скажешь о списке входящих в комплект аксессуаров. Он содержит не всю информацию, и внутри самой коробки содержится приятный сюрприз.

Комплектация

Счастливый обладатель смартфона Prestigio Wize PX3 получает вместе с ним съемный аккумулятор, зарядное устройство на 1 ампер и инструкцию по эксплуатации. Производитель отчего-то запамятовал положить в коробку наушники, но это, к сожалению, общий тренд – многие перестали дарить этот аксессуар своим покупателям, мотивируя это тем, что зачастую наушники не используются вовсе, или же у потребителя уже есть предпочитаемая им гарнитура. Зато в коробке была обнаружена фирменная защитная пленка на экран, и вот это действительно очень полезный аксессуар. Правда, она не наклеена с завода, так что придется нанести ее на лицевую панель самостоятельно, но на YouTube есть масса инструкций, так что проблему это не составляет.

Характеристики

В спецификациях смартфона Prestigio Wize PX3 нет ничего сверхъестественного, так как он стоит в среднем 4600 рублей (цена по Яндекс.Маркету на момент написания статьи), то есть в пределах 80 американских долларов, с учетом того, что этот смартфон официально растаможен и имеет официальную гарантию и сервисное обслуживание. Перечень возможностей можно найти в инструкции, на коробке и на официальном сайте. Забегая вперед, отметим, что в характеристиках кроется один, на наш взгляд, серьезный минус данного аппарата.

— экран: 5 дюймов, IPS, 854х480 пикселей, стекло 2,5D;

— корпус: пластиковый;

— аккумулятор: съемный, литий-ионный, 2000 мАч;

— процессор: Spreadtrum SC7731, 4 ядра, 1,3 ГГц;

— память: 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— ОС: Android 6.0, стандартный интерфейс;

— камеры: основная 8 Мп, фронтальная 2 Мп;

— интерфейсы: microSD, 2xSIM, 3,5 мм, microUSB;

— беспроводная связь: GSM, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM;

— размеры: 144х71х9 мм;

— вес: 147 граммов.

На сайте производителя упоминается наличие в данном смартфоне фронтальной вспышки, но на деле она здесь не предусмотрена. Также отметим отсутствие доступа к сотовым сетям 4G, а это означает медленный мобильный интернет. Впрочем, LTE-модема нет ни в одном аппарате дешевле 5000 рублей.

Но больше всего нас расстроило разрешение экрана – могли бы уж HD-панель поставить. Зато на самой матрице экономить не стали, и это очень важно, мы рассмотрим этот момент ниже.

Внешний вид

Prestigio Wize PX3 исполнен в пластиковом корпусе, и наш экземпляр имеет золотистый окрас, причем оттенок действительно напоминает благородное желтое золото, без примеси оранжевого или, того хуже, розового. На цвет приятно смотреть, с ним телефон выглядит дороже, и он отлично смотрится как в мужской, так и в женской руке.

Лицевая панель выполнена в тон задней, и на ней остается на удивление мало отпечатков пальцев. Сзади то же самое – панелька матовая и немаркая.

Внешне Prestigio Wize PX3 очень симпатичен. Его дизайн лаконичен и красив, и даже сеточка динамика на задней панели смотрится вполне органично в общей концепции. Единственное, что нам не понравилось, так это выпирающая основная камера, хотя это исключительно дело вкуса.

По расположению элементов в данной модели нет ничего нового: микрофон снизу, проводные интерфейсы сверху, кнопки громкости и включения, соответственно, справа от экрана. Отдельно отметим присутствие сенсорных кнопок управления. Динамик здесь вынесен на нижнюю часть задней панели, а в верхней ее части находятся камера и вспышка. Сканера отпечатков пальцев в смартфоне не предусмотрено.

Эргономика

Смартфон Prestigio Wize PX3 просто замечательно лежит в руке, не делая попыток выскользнуть и не скрипя своими пластиковыми панелями. Его вес в ладони вообще не ощущается, и также мы обратили внимание на тот факт, что визуально и по ощущениям он компактнее других 5-дюймовых мобильников. Как Prestigio удалось добиться подобного эффекта, осталось загадкой, но это 5 баллов, определенно.

Дискретные кнопки на фронтальной панели – это огромный плюс, поскольку экран сам по себе небольшой, да и разрешением высоким он похвастаться не может, так что если бы эти кнопки были виртуальными, они бы занимали попросту огромную часть видимой области дисплея. В этом плане дизайнеры молодцы, а вот интерфейс microUSB, на наш взгляд, был бы более к месту на нижней грани корпуса.

Есть в Prestigio Wize PX3 и просчеты по эргономике: расположение основного динамика выбрано неудачно, он постоянно закрывается ладонью во время использования. Обратим внимание на небольшой пластиковый выступ на сетке динамика – он нужен здесь, чтобы при нахождении аппарата в горизонтальном положении звук не приглушался столешницей.

Также есть претензии к задней крышке: она очень трудно снимается и сама по себе очень хлипкая, равно как и пластиковые лапки, которыми она крепится к корпусу. Часто снимать ее настоятельно не рекомендуется – есть риск сломать ее буквально пополам.

Качество сборки смартфона, несмотря на его стоимость, более чем достойное. Острых углов пластика нет, все элементы на своих местах, и даже боковые кнопки не люфтят.

В Prestigio Wize PX3 не предусмотрена горячая замена карт: если вам потребуется установить накопитель или новую SIM-карту, то придется предварительно выключить аппарат и вынуть аккумулятор.

Экран

В Prestigio Wize PX3 используется матрица IPS, хотя за эти деньги в большинстве случаев можно рассчитывать лишь на унылую и устаревшую много лет назад TN. Наличие IPS-панели позволяет рассчитывать если и не на качественную цветопередачу, раз аппарат у нас бюджетный, то хотя бы на широкие углы обзора.





И они тут действительно есть: экран вообще не выцветает, даже при очень экстремальных углах, да и с «цветастостью» все в порядке. Хотя, на наш взгляд, экрану явно не хватает яркости подсветки – на солнце он слепнет почти полностью.

Тест AnTuTu выявил плотность панели на уровне 213 точек на дюйм, но при разрешении 854х480 пикселей зернистость все равно есть. Сенсорный слой реагирует на два одновременных касания.

Отдельно хотелось бы отметить наличие в данной модели защитного стекла в формате 2,5D, имеющего скругленные грани. Оно, как правило, характерно для более дорогих моделей, и в сегменте «до 5000 рублей» им не располагает ни один смартфон.

Звук

Prestigio Wize PX3 достался очень громкий разговорный динамик, причем в хорошем смысле громкий: собеседника слышно отлично практически при любом уровне внешнего шума, но при этом он не хрипит и не шуршит. Основной же динамик этим похвастаться не может: у него хорошие средние и высокие частоты, и даже предпринимаются попытки воспроизвести частоты низкие, но вот громкости ему явно недостает.

Вы гарантированно пропустите звонок в машине или на улице, и спасти от этого может только вибромоторчик – с силой вибрации у него все в полнейшем порядке. Проверять звук в наушниках мы не стали ввиду их отсутствия в комплекте поставки.

Микрофон в смартфоне имеет умеренную чувствительность, то есть он захватывает только лишь громкий шум – в помещении, где находятся другие люди, собеседник слышать их, скорее всего, не будет. С ветром он бороться не умеет – второй микрофон для шумоподавления здесь не предусмотрен конструктивно.

Программное обеспечение и память

Рассматриваемый смартфон работает на базе ОС Android 6.0 со стандартной оболочкой Material UI. Здесь нет никаких дополнений к прошивке, так что она занимает относительно мало места – из 8 встроенных гигабайтов памяти пользователю доступно 4,4 Гб.

При этом в Prestigio Wize PX3 очень много предустановленных сторонних приложений, 90% которых относятся к категории «ненужное барахло». Их здесь 10, и все они удаляются без рут-прав, освобождая довольно много памяти. После первой загрузки пользователю доступно 421 Мб оперативной памяти из 1 Гб.

И все-таки, по нынешним меркам 8 Гб ROM уже маловато – навигационные карты не влезут, музыки много не запишешь, так что нужна флешка, и в данном аппарате под нее выделен отдельный слот, а не совмещенный в SIM, как это часто бывает.

После первого включения, заметим, на мобильник пришло обновление прошивки, которое можно загрузить по беспроводному соединению. В дальнейшем, видимо, планируется выпуск новых апдейтов.

Производительность

Наличие ОС Android 6 с ее оптимизированными алгоритмами работы с оперативной памятью делает объем в размере 1 Гб RAM достаточным для данного смартфона. Подтормаживания мы наблюдали только при первой загрузке – видимо, аппарат что-то подгружал, нужное ему. В процессе эксплуатации лагов замечено не было, но если запустить сразу два тяжелых приложения, например, парочку навигаторов, одно из них все-таки выгружается из оперативки.

На Prestigio Wize PX3 легко запускается большинство игрушек за исключением, конечно же, тех, которым требуется мощное железо. Про приложения и говорить не о чем – работает все, что нужно подавляющему большинству пользователей.

Смартфон тестировался в трех бенчмарках – Quadrant Standard, AnTuTu и GeekBench. Результаты проверки вы можете видеть на скриншотах, и добавим лишь, что все три синтетических теста остались недовольны вычислительной частью центрального процессора. В то же время видеокарта, интегрированная непосредственно в CPU, показала себя с очень хорошей стороны.

Автономная работа

Система питания Prestigio Wize PX3 – это съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мАч. Батарейка достаточно тяжелая, но в то же время тонкая, так что она заняла много места под задней крышкой и при этом позволила уменьшить толщину всего смартфона.

Время автономной работы данного смартфона производителем не заявлено, так что сравнивать нам не с чем. В режиме ожидания при активно модуле Wi-Fi он пролежал неделю и разрядился на 45%, так что «спать», в отличие даже от многих топовых моделей, этот моноблок умеет.

При стандартном использовании, по нашим подсчетам, заряда АКБ хватит на дня в среднем, а порой и на 2,5 дня. Но мы постарались и растратили весь запас энергии за восемь часов при средней яркости подсветки, в этом нам помогли HD-ролики с YouTube и видеоигры.

На зарядку от комплектного ЗУ Prestigio Wize PX3 требуется около 3,5 часа. Это многовато для батарейки на 2000 мАч, так что советуем использовать зарядники с выходной силой тока 1,5 ампера: мы проверили, все работает, и смартфон, заряжаясь чуть больше чем за 2,5 часа, практически не греется.

Камеры

Фронтальная камера в Prestigio Wize PX3, на наш взгляд, подходит лишь для видеозвонков – как мы ни старались, но сделать качественное селфи с ее помощью так и не смогли. Камера боится сумерек и пасмурной погоды и хорошо снимает только под ярким солнцем или не менее яркой лампы. Вспышки у нее нет.

Основная камера ведет себя намного лучше, хорошо снимая днем и в полумраке. Матрица реагирует на смену кадра очень быстро даже в темное время суток, но при плохом внешнем освещении появляется очень много шума и резко падает детализация.

Вспышка в Prestigio Wize PX3 основана на одном диоде средней яркости, и ее не хватает для фотографий. Единственное ее предназначение – это работа в качестве фонарика.

Заключение

Смартфон Prestigio Wize PX3 сразу производит очень приятное впечатление, когда впервые берешь его в руки после распаковки, и в нашем случае после всех проведенных тестов мы в нем не разочаровались. Мобильник действительно замечательный, один из лучших в своем ценовом сегменте, на наш взгляд.

Свои минусы у него, конечно же, есть: кому-то не понравится низкое разрешение экрана, а кто-то сильно удивится отсутствию 4G и отправится на AliExpress, но наше мнение остается неизменным: Prestigio Wize PX3 – это отличное антикризисное решение, когда на более дорогой мобильник денег нет, но очень хочется купить что-то качественное за вменяемые деньги. Ниже вкратце рассмотрим все достоинства и недостатки смартфона.

Плюсы Prestigio Wize PX3

— высокое качество сборки;

— компактный корпус;

— IPS-матрица;

— защитная пленка в комплекте;

— хорошая производительность;

— Android 6.

Минусы Prestigio Wize PX3

— нет наушников в комплекте;

— отсутствует 4G-модем;

— низкое разрешение экрана;

— непрочный пластик задней крышки.