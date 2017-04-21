Прокуратура изъяла 10 тонн фальсифицированного спирта общей стоимостью 3 млн грн в Борисполе Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

20 апреля прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками фискальной службы, во время проведения следственных.подробнее