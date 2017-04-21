Категория: Столица | 21 апреля 2017 12:00
Прокуратура изъяла 10 тонн фальсифицированного спирта общей стоимостью 3 млн грн в Борисполе Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.
20 апреля прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками фискальной службы, во время проведения следственных.подробнее
Новость была оставлена 21 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.