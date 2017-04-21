Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» и пропустит остаток сезона. На последней минуте основного времени встречи шведский форвард неудачно приземлился и повредил ногу. У Ибрагимовича подозрение на разрыв крестообразных связок.

Новость была оставлена 21 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.