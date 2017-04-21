Перед матчем Кубка Либертадорес между колумбийским «Санта-Фе» и бразильским «Сантосом» была объявлена минута молчания в память о Рикарду Оливейре — футболисте «Сантоса», находившемся на поле. Диктор перепутал имена, изначально планировалось почтить память недавно умершего экс-игрока «Сантоса» Алешандре де Карвалью.

Новость была оставлена 21 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.