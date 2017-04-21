Два дня назад состоялась презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, показанного в четырех цветах корпуса. На деле, как оказалось, оттенков будет гораздо больше — об этом сообщил китайский регулятор TENAA, уже протестировавший данный аппарат и давший добро на его релиз в Поднебесной.

Утверждается, что смартфон Xiaomi Mi 6 выйдет аж в 11 цветах корпуса, среди которых будут как адекватные серый и темно-серый, так и бесполезный поросячий. Даже золотистых оттенков планируется сразу несколько, а все для того, чтобы заинтересовать максимальное количество покупателей, потому как особо ничего особенного в этом аппарате и нет. Мы уже писали, что Xiaomi Mi 6, флагман 2017 года, получил совершенно тухлый по нынешним меркам экран образца 2015 года с разрешением Full HD и диагональю 5,15 дюйма, и единственное, что спасает данный аппарат, так это двойная камера на 12+12 Мп и мощный процессор Qualcomm 835 на восемь ядер.

В Xiaomi Mi 6 даже нет полноценной защиты от воды, только от брызг, хотя вход под наушники из него все-таки убрали. И даже MIUI 9, которую все так ждали, не вышла — здесь стоит Android 7 с уже прошлогодней оболочкой MIUI 8. Зато стоит Xiaomi Mi 6 всего лишь от $330, что объективно очень недорого за смартфон с 835-м процессором.