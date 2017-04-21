Большинство жителей нашей необъятной родины в совершенстве владеют лишь одним языком — матерным русским, порой не зная правил чистого русского языка, не говоря уже об иностранных. В то же время россияне часто ездят за границу, где им приходится изъясняться жестами и фразой «Лондон из зе кепитал оф Грейт Бритейн», и вот как раз таким антиполиглотам пригодится новый гаджет под названием Travis.

Travis — это карманный переводчик, способный перевести любое слово или фразу аж на 80 наиболее распространенных языков мира. Устройств очень компактное, что прекрасно видно на фото, так что его вполне можно брать с собой в путешествия даже без знания языков, и есть лишь одна проблема — пока что это стартап на проекте Indiegogo, который еще не собрал нужной суммы на производство. Тем не менее, шансы на успех достаточно велики, и все желающие могут вложить от $130 и зарезервировать себе свой экземпляр Travis. После релиза этот карманный полиглот подорожает до $200, так что есть шанс сэкономить $70 или в районе 4000 рублей, что не так уж и мало.

В Travis есть батарейка на 12 часов работы в офлайне или 6 часов в онлайне, сенсорный экран и встроенные модули 3G и Wi-Fi, так что в него можно вставить SIM-карту. Без доступа в интернет Travis знает 20 языков, а при подключении — все 80, и это уже на старте продаж, в дальнейшем количество будет расти. Устройство определяет язык автоматически и даже имеет встроенный микрофон для распознавания речи и моментального перевода. Результат работы высвечивается на экране и воспроизводится через динамик.