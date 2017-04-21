Стартовали мировые продажи нового смартфона Samsung Galaxy S8, презентованного в Нью-Йорке почти что месяц назад. До России он доберется ровно через неделю, но это не значит, что его следует ждать — напротив, гораздо правильнее будет купить его уже сейчас, поскольку это очень выгодно в финансовом плане.

Действительно, за пределами нашей страны Samsung Galaxy S8 стоит аж на 25 процентов дешевле — 725 долларов США или порядка 41000 рублей, тогда как нам с вами его попытаются впарить (другое слово сюда не подходит) за 55000 рублей. Со старшим Samsung Galaxy S8+ ситуация идентичная — в цивилизованных странах он стоит 825 долларов или 46400 рублей, у нас же его будут продавать за 60000 рублей. Переплата в кровные 14000 рублей совершенно не обоснована, ведь аппараты ничем не отличаются от западной версии, и даже голосовой помощник Bixby не понимает русский язык.

Samsung Galaxy S8 и его старший брат получили безрамочные экраны изящной формы, мощный процессор Qualcomm 835, по 4 Гб ОЗУ и по 64 Гб встроенной памяти, и на них установлена ОС Android 7 с новой оболочкой от Samsung, заменившей собой устаревшую TouchWiz. Старт продаж смартфонов России назначен на 28 апреля, и в нашу страну вполне могут завезти бракованные версии этих аппаратов — на фото они по бокам, с красноватым оттенком экрана.