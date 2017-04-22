Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве владельца сети стоматологических клиник Ивана Опанасюка, которое произошло в июле 2016 года в Печерском районе Киева. Об этом сегодня, 21 апреля, на брифинге сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, в рамках расследования.подробнее