Категория: Столица | 22 апреля 2017 00:00
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве владельца сети стоматологических клиник Ивана Опанасюка, которое произошло в июле 2016 года в Печерском районе Киева. Об этом сегодня, 21 апреля, на брифинге сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
По его словам, в рамках расследования.подробнее
Новость была оставлена 22 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.