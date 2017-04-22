Полиция задержала подозреваемых в убийстве бизнесмена в Киеве
Категория: Столица | 22 апреля 2017 00:00

   Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве владельца сети стоматологических клиник Ивана Опанасюка, которое произошло в июле 2016 года в Печерском районе Киева. Об этом сегодня, 21 апреля, на брифинге сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, в рамках расследования.подробнее

Новость была оставлена 22 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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