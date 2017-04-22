Работники железной дороги нашли в электропоезде сообщением Казатин — Киев новорожденную девочку. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил Киев Оперативный.Читай также: В Киеве полицейские спасли младенца после операции При осмотре вагонов машинист поезда и его помощник нашли пакет, в.подробнее

Новость была оставлена 22 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.