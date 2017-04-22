Российские фигуристы заняли второе место на командном чемпионате мира в Токио. Турнир завершился в субботу, 22 апреля. Отечественные спортсмены набрали 105 баллов. Победителями соревнований стали фигуристы из Японии, в активе которых 109 очков. Третьи — представители США (97 баллов).

Новость была оставлена 22 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.