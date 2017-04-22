Сын нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч со штрафного в стиле своего отца в матче детских команд. Мальчик сделал несколько шагов назад и широко расставил ноги, повторив действия форварда, которые тот выполняет, готовясь выполнить удар со стандартного положения.

Новость была оставлена 22 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.