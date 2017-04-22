Смартфон LG G6 поступил в продажу в России несколько дней назад по цене 52000 рублей, и все без исключения посчитали это верхом наглости, потому как флагман 2017 года работает на прошлогоднем железе, утратившем свою актуальность. Видимо, спрос на аппарат оказался совсем никудышным, раз сегодня, спустя всего неделю с момента релиза, он подешевел на 17%.

В ряде интернет-магазинов новый LG G6 уже можно купить на 9000 дешевле первоначальной цены, за 43000 рублей, и это еще куда ни шло, хотя 821-й процессор от Qualcomm действительно выглядит динозавром по сравнению со свежим 835-м чипом. Совершенно очевидно, что демпинг напрямую связан с выходом Samsung S8, который вчера поступил в продажу в цивилизованных странах, а 28 числа приедет в Россию по цене 55000 рублей за младшую модель. Это, кстати, тоже перебор, поскольку за границей за него просят на 14000 рублей меньше.

Возможно, после 28 апреля LG G6 еще подешевеет, но пока что предпосылок к этому нет, зато в стране уже появились умные люди, продающие «серые» S8 по цене в районе 100000 рублей. Напомним, что LG G6 был представлен в конце февраля этого года и стал первым в мире смартфоном с соотношением сторон экрана 18:9. У него также есть защита отводы и двойная основная фотокамера.