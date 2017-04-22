В конце прощлого года Microsoft обучил свою ОС Windows 10 работе на устройствах с процессорами ARM, и все ждали релиза планшетов, смартфонов и ноутбуков с соответствующей связкой сначала на CES, а затем на MWC 2017.

Но оба мероприятия обошлись без анонсов подобной техники, и сегодня стало известно, что прибытие первых ARM-ноутбуков с Windows 10 перенесено аж на конец года. Первой компанией, которая представит подобного рода мобильный ПК, станет китайская Lenovo, лидер в соответствующем сегменте мирового рынка. Как сообщают инсайдеры, лэптоп уже готов и находится в стадии тестирования, однако его спецификации пока никто не раскрывает.

Ходят слухи, что первенец от Lenovo обзаведется процессором Qualcomm 835, самым передовым на сегодняшний день, и что системная плата по размерам будет сопоставима с платой от смартфона. Это позволит отдать все оставшееся место под аккумулятор, что, соответственно, приведет к резкому росту автономности мобильного ПК, а это простым пользователям, конечно же, на руку. В ARM-ноутбуке Lenovo спрогнозировано наличие модулей LTE, Bluetoot 5.0 и Wi-Fi 802.11ad, который не стоит путать с 802.11ac, и все это будет сдобрено ОС Windows 10, причем полноценной ее версией, а не урезанной Windows 10 Mobile.