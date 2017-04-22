Компания Umidigi работает над новым смартфоном Crystal, ранее известным как С Note. Это будет ее первый безрамочный мобильник, и пусть он внешне и похож на Xiaomi Mi Mix, но стоить он будет в несколько раз дешевле.

Согласно последним слухам, цена Umidigi Crystal на момент выхода составит всего лишь 150 долларов США, и три из четырех рамок его Full HD-экрана на 5,5 дюйма будут уменьшены до минимума, как показано на снимке. Снизить цену аппарата удастся путем установки в него старого железа — за 150 долларов вам предложат 2 Гб оперативной памяти и накопитель на 16 Гб, а этого в 2017 году уже катастрофически мало. Хорошо еще, что процессор оставят нормальный — MediaTek MT6737T с четырьмя ядрами, ну а камеры здесь будут обычными, 13 Мп сзади и 5 Мп спереди.

Опять же, неизвестно, насколько качественным за 150 долларов окажется экран Umidigi Crystal, плюс можно нарваться на вредоносное ПО, встроенное прямо в прошивку, как это случилось с моделью Umi Diamond. По слухам, выйдет и более дорогой мобильник, Umidigi Crystal Pro, уже с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти вместе с процессором MediaTek MT6750. Его цена, увы, пока что не разглашается. Что же до упомянутого Xiaomi Mi Mix, то он стоит в районе $500.