Правопорядок во время проведения песенного конкурса “Евровидение“ в Киеве будут обеспечивать 16 тыс. сотрудников различных ведомств в структуре Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.Читай также: Киевсовет хочет ограничить продажу алкоголя во время Евровидения.подробнее

Новость была оставлена 23 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.