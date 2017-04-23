Россиянка Мария Шарапова сыграет с итальянкой Робертой Винчи в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. По результатам жеребьевки победительница матча Шарапова

— Винчи встретится с россиянкой Екатериной Макаровой или полячкой Агнешкой Радваньской, посеянной под 7-м номером.

Новость была оставлена 23 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.