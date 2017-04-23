В рамках чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» прошел поединок представителя Киргизии Дастана Шаршеева и россиянина Антона Калинина. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Калинину. Несогласный с их решение киргиз отказался уходить с ринга и покинул его после уговоров.

Новость была оставлена 23 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.